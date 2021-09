St. Koloman bekommt "mehr Internet"

In St. Koloman hat Netzbetreiber A1 nun knapp 500 zusätzliche Haushalte an das größte Glasfasernetz Österreichs angebunden.

Bisher war in St. Koloman nur der Ortskern mit Festnetzinternet und Übertragungsraten von bis 150 Mbit ausgestattet gewesen, nun sind es sämtliche Ortsteile. Sogar bis zur Enzianhütte auf dem Trattberg wurde das Glasfaserkabel verlegt, hier gemeinsam mit einem neuen Abwasserkanal. 26 Kilometer Glasfaserkabel wurden dafür verlegt, 1,2 Millionen Euro investierte A1 insgesamt in das Projekt an der Taugl.

Bürgermeister Herbert Walkner (ÖVP) erinnerte daran, dass der Ort erst 1977 an das Telefonnetz angeschlossen wurde: "Damals haben mein Vater ...