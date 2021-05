St. Martin baut Bobbahn auch für Rollstuhlfahrer

Pongauer Gemeinde setzt auf mehr Ganzjahrestourismus und auf Barrierefreiheit.

Die Pongauer Gemeinde St. Martin am Tennengebirge will spezielle Tourismusangebote auch für Menschen mit Beeinträchtigungen schaffen. Einen weiteren Schritt dazu setzte am Mittwoch die Gemeindevertretung: mit einem Beschluss für das Projekt Rollbobbahn.

Der Gemeinde gehören 30 Prozent der Martino Freizeit GmbH, dem Tourismusverband 70 Prozent. Dieser Gesellschaft, die den Seepark und zwei Skilifte betreibt, wird dann der Beschluss über die Auftragsvergabe vorbehalten sein. In die neue Anlage beim Knablleitenlift würde die GmbH insgesamt rund 1,6 Millionen Euro investieren, ...