St. Michael: Es soll ein Freizeit-Areal für alle Bürger sein

Seit vielen Jahren ist ein neuer Sportplatz in St. Michael im Gespräch. Jetzt wurden die Weichen für ein umfassendes Freizeitangebot gestellt.

Mit Spannung wurde die Gemeindevertretungssitzung in der Vorwoche in St. Michael erwartet. Ging es doch um die lang ersehnte Errichtung eines neuen Sportplatzes. Mit rund 25 Personen war auch eine Abordnung des USK St. Michael bei der öffentlichen Sitzung dabei. Am Ende fiel der Entschluss einstimmig. Die Gemeinde geht sogar einen Schritt weiter und plant ein Sport-, Familien- und Freizeitzentrum. Bürgermeister Manfred Sampl (ÖVP): "Ziel ist es, eine Verbindung zur Murinsel zu schaffen. Es soll ein Freizeitzentrum zur Bereicherung der gesamten Bevölkerung werden."

Angekauft wird ein Grundstück mit rund 27.000 Quadratmetern rund um den bestehenden Trainingsplatz bei der Katschbergkreuzung gegenüber vom Hofer-Markt. Neun Grundstückseigentümer machen diese Entwicklung erst möglich: "Ich danke allen für die fairen Verhandlungen. Und der gesamten Gemeindevertretung für das Vertrauen." Rund 900.000 Euro betragen die Grundkäufe.

2018 werden die Ankäufe finalisiert. Die Planung steht 2019 im Fokus. 2020/2021 soll die Umsetzung erfolgen. "Alle Sektionen werden in die Planungen eingebunden. Wir haben so viel Platz, dass einige Umsetzmöglichkeiten zustande kommen können." Fix entstehen werden Fußballplätze und ein Gebäude für die Infrastruktur mit Kabinen und Sanitäranlagen. Ziel sind auch sichere Zugangsmöglichkeiten mit einer geordneten Besucherlenkung.

Fußball-Sektionsleiter-Stelvertreter Christian Ferner: "Die Freude für die geplante Umsetzung ist groß. Endlich geht etwas weiter. Seit rund 30 Jahren wird über ein neues Sportzentrum geredet. Jetzt wird es endlich umgesetzt, damit auch unser Verein eine zeitgemäße Infrastruktur erhält und für die Zukunft gerüstet ist."

Mitten im Ort wird beim aktuellen Haupt-Fußballplatz des USK St. Michael dann eine attraktive Fläche von rund 13.000 m22 frei. "Es ist eine historische Möglichkeit, im Ort eine Entwicklung für die nächsten Generationen vorzunehmen. Für die Gestaltung wollen wir die gesamte Bevölkerung sowie alle Vereine und Institutionen einbinden", sagt Bürgermeister Manfred Sampl.

Die Rede ist von einem Ideenwettbewerb, um einen offenen Umgang zu schaffen.