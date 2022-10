St. Michael: Expansion in Personalqualität

Auf treues Stammpersonal baut das Wellnesshotel Eggerwirt. Ab sofort gibt es Ganzjahresstellen.

Rund 60 Mitarbeiter - davon mehr als zwei Drittel Stammpersonal - werden beim Eggerwirt beschäftigt. Ab sofort gibt es in einem der besten Wellnesshotels Österreichs Ganzjahresstellen. Eigentümer Albert Moser: "Durch Corona haben wir leider einige Mitarbeiter verloren. Jetzt investieren wir bewusst noch stärker in unser Personal. Vorteil sind keine Lücken bei der Pensionskassa sowie in Summe - inklusive Schließzeiten - mindestens sieben Wochen Urlaub. Außerdem erhalten die Mitarbeiter durchgehende Bezahlung mit 13. und 14. Gehalt." Eine Fünftagewoche mit 40 Arbeitsstunden ...