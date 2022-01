St. Michael: Lungauer Spezialisten punkten mit High-Tech für Mikrochips

30 Millionen Euro investiert die Firma Impex in St. Michael und setzt auf hochtechnologische Materialien, die für Mikrochips benötigt werden.

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner ist Norbert Ferner dabei, die Firma Impex kräftig um- und auszubauen. Die Erweiterung und Modernisierung der bestehenden Werkshalle am Impex-Standort in St. Michael ist weitgehend fertig, der Bau einer zweiten soll beginnen, sobald es die Witterung zulässt. Die Gebäude sind jedoch nicht die wesentlichen Kostenfaktoren der 30-Millionen-Euro-Investition. Der Löwenanteil der Investition fließt in topmoderne Technik.

Für 70 CNC-Hochleistungsbohrmaschinen gibt das Unternehmen 25,5 Millionen Euro aus. Es handelt sich um computergesteuerte Präzisionsmaschinen für Mikrobohrtechnologie. "Mit ...