Stadt Salzburg saniert Toiletten beim Grünmarkt

Der Bauausschuss spricht sich für eine kostenfreie Benutzung aus.

Die im Eigentum der Stadt Salzburg stehende öffentliche WC-Anlage in der Wiener-Philharmoniker-Gasse neben der Kollegienkirche und dem Grünmarkt am Universitätsplatz wird saniert. In einem ersten Schritt wird bis Ostern 2019 das Behinderten-WC umgebaut und zusätzlich ein eigenes Markt-WC - für die Marktstandler - errichtet. Die Benützung wird hinkünftig kostenfrei sein, das bislang bestehende Drehkreuz (Einwurf: 50 Cent) auf einstimmigen Wunsch des Bauausschusses entfernt. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf 172.000 Euro.

Ebenfalls einstimmig fiel der Beschluss aus, in einem nächsten Schritt auch die Damen- und Herren-WC-Anlage am Standort zu sanieren.

Anzeige

Quelle: SN