Städtische Freibäder: 30 Prozent weniger Gäste im Corona-Sommer

Aufgrund der Corona-Restriktionen hatten die drei städtischen Freibäder heuer statt ab 1. Mai erst ab 1. Juni offen. Dafür sei das Ergebnis mit bis dato 145.000 Badegästen durchaus respektabel, meint der für die städtischen Betriebe ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).

Am Sonntag hatten das Leopoldskroner und das Volksgarten-Bad den letzten Tag offen. In Summe haben die drei städtischen Freibäder - das AYA-Bad bleibt noch offen - so heuer 145.000 Gäste angelockt. Das entspricht einem Minus von 30 Prozent. Vizebgm. Bernhard Auinger (SPÖ) ist aber dennoch zufrieden: "Angesichts von Corona ist das aber ein gutes Jahr."

Denn Auinger erinnert daran, dass aufgrund der Corona-Restriktionen die städtischen Bäder heuer nicht wie üblich mit 1. Mai sondern erst mit 1. Juni ...