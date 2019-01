"Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar", "Wir werden gepflanzt" und "Es muss etwas geschehen" - selten landeten zu einem Thema derart viele Lesermeinungen in der Redaktion. Und selten war der Unmut der Salzburger derart geballt und zielgerichtet. Was niemanden verwundern kann, wenn man sieht, dass in Gaißau-Hintersee so viel Schnee liegt wie selten in den vergangenen Jahren - und trotzdem kein Lift fährt. Ausgerechnet in jenem Skigebiet, das wie kein anderes dafür prädestiniert ist, die Menschen im städtischen Ballungsgebiet zum Skifahren zu animieren.