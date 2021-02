In der Coronakrise benötigen wir dringend Inseln für eine kurze Auszeit.

In dieser schwierigen Zeit diskutieren wir viel zu viel über das, was nicht geht, und zu wenig darüber, was machbar ist. Es hat sicher auch Argumente gegeben, den Skibetrieb völlig zu verbieten. Unbestreitbar ist, dass man es vereinzelt nicht geschafft hat, Menschentrauben vor Kassen und

Liften zu verhindern; dass man umstrittene Skikurse ermöglicht hat, die prompt zu einem großen Coronacluster geführt haben; dass illegal Urlauber, Stichwort Airbnb, ins Land kommen.

Faktum ist aber auch: Bis auf wenige Höhepunkte ...