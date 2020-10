Eine Million Euro ist infolge der Coronakrise und der damit verbundenen Stornowelle von Gästen an nicht zurückzahlbaren Zuschüssen für mehr als 200 besonders betroffene Betriebe in den Sparten Tourismus und Freizeitwirtschaft vom Land Oberösterreich lockergemacht worden. Darin enthalten sind auch rund 300.000 Euro für imagefördernde Medienkampagnen, die die Wolfgangsee-Touristik einsetzen durfte und damit offenbar sehr erfolgreich war. Diese Finanzspritze hat vielen Gewerbetreibenden in ärgster Not geholfen. Nicht unbeteiligt im positiven Sinn waren zudem das durchwegs sonnige Sommerwetter und die Beobachtung, ...