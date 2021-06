Es war eine sinnvolle und gut gemeinte Idee des Bundes, die aufgrund der Krise teils darniederliegende Wirtschaft mit einer Investitionsprämie anzukurbeln. Die mit bis zu 14 Prozent an geschenktem Geld sehr hohe Förderung hat aber gemeinsam mit so nicht vorhersehbaren globalen Rohstoffengpässen zu einer Überhitzung der Baukonjunktur geführt. Dazu kommt, dass sich der Bund durch einen Mitnahmeeffekt - also Firmen, die auch ohne Förderung investiert hätten - keinen Gefallen getan hat. Weiters hat die Prämie auch einen gewaltigen Vorzieheffekt ausgelöst.

