Egoismus ist ein schlechtes Werkzeug in der Krise

Die Pandemie sollte uns gelehrt haben, dass Egoismus ein schlechter Krisenbegleiter ist. Wir erinnern uns an das Hamstern von Klopapier oder die Tumulte in den Supermärkten. Die Folge: eine Verknappung am Markt und fünf Jahresvorräte in den Haushalten. Der Energiekrise sollten wir intelligenter und vor allem solidarischer begegnen. Wir müssen wieder lernen, mit unserer Energie besser hauszuhalten. Energiesparen sollte die Devise sein. Vom Sparen hat auch die Gesellschaft etwas und nicht nur das egoistisch geprägte Individuum, das stets bemüht ist, ...