Auf der Homepage der Pallottiner wird das Johannes-Schlössl auf dem Mönchsberg als Oase mitten im hektischen Getriebe von Salzburg beschrieben - als heilsamer Ort. Für viele Salzburger und Gäste, die von weit her hierherkommen, um am Klosterfasten, an Seminaren oder Exerzitien teilzunehmen, ist er ein solcher. Ein Ort, an dem nicht Leistung und Funktionalität zählen, sondern Ruhe und Besinnung. Für sie ist es ein Ort, an dem sie nach einem Schicksalsschlag Kraft schöpfen oder nach einem Lebenstief wieder zu sich ...