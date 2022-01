Unternehmen suchen händeringend nach Personal. Die Politik versagt am Arbeitsmarkt. Jetzt sind neue Ansätze und unternehmerischer Mut gefragt.

Der Facharbeitermangel zieht sich quer durch alle Branchen. Unternehmen suchen nicht nur Programmierer, Steuerberater und Mechatroniker, sondern auch Kraftfahrer oder Reinigungspersonal. Der Personalmangel ist eklatant. Produzenten, Händler und Dienstleister befürchten einen massiven Wettbewerbsnachteil. Dieser herrscht bereits - und er wird sich noch weiter verstärken. Fakt ist: Die geburtenstarken Jahrgänge gehören der Vergangenheit an und die Zahl der Erwerbstätigen sinkt in den nächsten Jahren konstant. Bis 2030 werden fünf Prozent weniger Haupterwerbstätige in Salzburg zur Verfügung stehen.

Man könnte ...