629 Köche und 254 Kochlehrlinge werden derzeit über das AMS gesucht - Bewerber gibt es kaum. Jammern hilft aber nicht weiter.

Die Personalnot in der Küche und im Service ist so groß, dass Salzburger Gastronomieunternehmer zu unkonventionellen Lösungen greifen: Gassner Gastronomie will jetzt Mütter und Hausfrauen - in Teilzeit und nur vormittags - für die Küche gewinnen, Felleis & Knittelfelder haben auf eigene Faust neun ungelernte Spanier in deren Heimatland angeworben und bringen ihnen jetzt Deutsch und Grundkenntnisse für eine Tätigkeit in der Gastronomie bei. Diese Beispiele zeigen, wie kreativ einige in der Branche sind. Sie zeigen aber auch, wie verzweifelt ...