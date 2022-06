Was Wirte von Landwirten lernen können

Es gibt noch gute Nachrichten in diesen Tagen: Die Befürchtung, die Konsumenten würden angesichts der Preiserhöhungen bei der Qualität der Lebensmittel sparen, hat sich so nicht bewahrheitet. Der Absatz von Bioprodukten bleibt stabil, der Ab-Hof-Verkauf steigt in Salzburg sogar deutlich. Das zeigt, dass vielen Kundinnen und Kunden die Herkunft ihrer Lebensmittel einiges wert ist.

Wünschenswert wäre, wenn man auch beim Einkauf von verarbeiteten Produkten im Supermarkt über die Herkunft der Zutaten informiert würde. Immerhin: Die Bundesregierung hat nun ...