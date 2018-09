Starke Männer und ein Marsch

Der Albus feiert das 90-Jahr-Jubiläum mit einem eigens komponierten Marsch - und Promis, die einen Bus ziehen. Aber ist das Transportmittel überhaupt noch zeitgemäß?

Beschwingt klingt er, leicht und so eingängig, dass man gern dazu schunkeln will. Die Postmusik spielte am Donnerstag vor dem Schloss Kleßheim den "Albus-Marsch" an, der für das 90-jährige Bestehen des Transportunternehmens komponiert wurde. Geschäftsführer Hermann Häckl hat das Musikstück zum ersten Mal gehört. Er hofft, dass viele Musikkapellen den Marsch ins Repertoire aufnehmen: "Es ist ein bewegtes Stück, perfekt für jeden Anlass."