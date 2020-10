Start für Hochhaus an der Münchner Bundesstraße

Ein Bürohochhaus-Komplex mit stolzen acht Geschoßen und 29,5 Metern Höhe wird ab sofort an der Kreuzung von Münchner Bundesstraße und Lieferinger Hauptstraße gebaut. Investiert werden 29 Millionen Euro netto.

Trotz Krise wurde am Mittwoch vom Immobilienentwickler Prisma AG der Spatenstich für das neue, achtgeschoßige Bürohochhaus in der Münchner Bundesstraße 1 vorgenommen. Bis zum Frühjahr 2023 soll das 29,5 Meter hohe Gebäude (4900 m22 Nutzfläche) fertig sein. Investieren will Prisma-Vorstand Bernhard Ölz, der auch Grundeigentümer ist, 29 Mill. Euro netto. Die Pläne für das Haus, das die früher dort untergebrachte Raika Liefering ersetzen soll, stammen vom Architekturbüro Dietrich | Untertrifaller aus Wien. Errichtet werden drei Baukörper samt 90 Tiefgaragenplätzen. Ein Gebäude mit ...