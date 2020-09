Statt Gästen bestaunten Puppen die Trends in der Salzburger Modemeile Staudinger

Not macht erfinderisch. Wie Familie Staudinger trotz Corona Lust auf Herbst- und Wintermode weckt. Die Trends kommen per Video ins Haus.

Das Publikum bei der traditionellen Herbstmodenschau in der Modemeile von Familie Staudinger an der Sterneckstraße in der Stadt Salzburg war am Dienstagabend stilsicher gekleidet. Die Damen und Herren trugen allesamt Teile aus der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion. Bei der Präsentation der Trends machten die illustren Gäste jedoch keinen Mucks und verfolgten das Geschehen auf dem Laufsteg mit stoischer Ruhe. Der auf Stehtischen bereitgestellte Sekt blieb unangetastet.

Die Zurückhaltung hat keineswegs mit mangelnder Begeisterung über die präsentierte Mode zu tun, sondern ...