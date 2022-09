Statt Mehl sollen nun Ideen rieseln

In den historischen Gebäuden der früheren Rauchmühle wurde Platz für kreative Köpfe geschaffen. Das alte Mühlhaus ist bereits bezogen.

In den vergangenen Tagen schleppten die Mitarbeiter Kartons, schoben Bürostühle und bauten Regale auf. Vor mehr als einem Jahr sind auf dem einstigen Industrieareal der Rauchmühle in Salzburg-Lehen die Wohnungen bezogen worden. Nun folgen Unternehmen, die im historischen Teil ihre Büros einrichten. Auf 4000 Quadratmetern sind moderne Arbeitsräume entstanden. Hotelkit, das Software für die Tourismusbranche entwickelt, nimmt mit 80 Mitarbeitern das ehemalige Mühlhaus mit 1500 Quadratmetern auf sechs Etagen in Anspruch.

