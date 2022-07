Statt Schreibtischen werden jetzt Hausdächer vermietet

Die eine hat ein großes Dach auf dem Einfamilienhaus, der andere eine Mietwohnung und übriges Geld am Konto: Menschen wie diese will ein neues Salzburger Unternehmen zusammenbringen, um Sonnenstrom zu erzeugen. Yellowroofs nennt sich die Plattform für Mikro-Investitionen in Photovoltaik-Anlagen. Die Idee: Privatpersonen, die in PV-Anlagen investieren wollen, und jene, die über leere Dächer verfügen, werden zusammengebracht. Das Start-up installiert auch gleich die Anlage.

Unternehmensgründer sind die Salzburger Romy Sigl und Armin Langhofer. Sigl ist in der Start-up-Szene ...