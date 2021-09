Statt Versicherungen verkauft er jetzt Alpaka-Mist

Aus der Not heraus zog Bernhard Maurer auf den Bergbauernhof seiner Familie. Heute macht der Pongauer von dort aus gute Geschäfte.

Ein echtes Bauernkind sei er nicht gewesen, sagt Bernhard Maurer (53). "Wir haben im Tal gewohnt, der Vater hat den Hof auf dem Berg nebenbei geführt, wir mussten nur manchmal mithelfen." Als der Senior aufhörte, stand der Bauernhof hoch über dem Wagrainer Moadörfl jahrelang still. Bis 2012. Da trennten sich Bernhard Maurer und seine damalige Frau, mit der er in Schladming zusammenlebte. Maurer entschied, in den Pongau zurückzukehren. Finanziell sei die Lage nicht rosig gewesen, deshalb habe er entschlossen, fürs ...