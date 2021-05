Steinerwirt in Zell am See ist "Bierwirt des Jahres" 2021

Die Ursprünge des Gasthauses reichen bis ins Jahr 1493 zurück. Heute setzen Julia Haidinger und Simon Schuster auf Regionalität, Saisonalität und Vielfalt bei den Zutaten. Dabei wird auch gern einmal mit Bier gekocht.

Seit 2001 vergeben der "Wirtshausführer" und die Stiegl Brauerei den Titel "Bierwirt des Jahres". Heuer fiel die Wahl auf den Gasthof Steinerwirt in Zell am See. Dessen Ursprünge reichen ins Jahr 1493 zurück - ein Jahr nach der Gründung der Salzburger Privatbrauerei. Mit dem Titel "Bierwirt" werden Gastwirtinnen und Gastwirte vor den Vorhang geholt, die sich ganz besonders für das Kulturgetränk Bier engagieren.

Vom Schweinsbraten mit Biersaftl bis zum Tomahawk Steak mit Bier-Glacé

Die neuen Bierwirte Julia Haidinger und Simon Schuster bieten ihren Gästen uriges Ambiente zum Wohlfühlen, gepaart mit kulinarischem Genuss, heißt es. Serviert werden "traditionelle Gerichte, kreativ interpretiert". In der Küche setzt man auf Regionalität, Saisonalität und Vielfalt bei den Zutaten. Dabei wird auch gern einmal mit Bier gekocht, wie beim klassischen Schweinsbraten mit Biersaftl oder beim Tomahawk Steak mit Bier-Glacé.

Besondere Wertschätzung für Gastwirtinnen und Gastwirte

Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener: "Gerade in einem Jahr, das die gesamte Wirtschaft und vor allem die Gastronomie unseres Landes vor so große Herausforderungen stellt, gilt es die Gastwirtinnen und Gastwirte mit besonderer Wertschätzung bewusst zu stärken. Als Familienunternehmen sind wir für die vielen österreichischen Betriebe gerade in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner."