Steinkrebs verhindert Deponie für ÖBB-Tunnel in Köstendorf

Die ÖBB gehen von einer Verzögerung im Verfahren um mindestens ein halbes Jahr aus.

Der für die Neubaustrecke Köstendorf - Salzburg eingereichte Deponiestandort Ost im Steinbachgraben (OÖ) ist in dieser Form im Zuge der laufenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) aus ökologischen Gründen nicht genehmigungsfähig. Die ÖBB wurden darüber am Donnerstag vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) informiert. Basis dafür ist die Einschätzung der Sachverständigen. Für eine im Steinbachgraben lebende Population von geschützten Steinkrebsen kann ein ausreichender Schutz nicht sichergestellt werden. Der nächste formale Schritt und vom BMVIT bereits angekündigt, ist die Erteilung eines offiziellen Verbesserungsauftrags an die ÖBB. "Den ÖBB liegt als klimafreundliches Unternehmen die Natur sehr am Herzen und daher wird eine alternative Lösung erarbeitet", schreibt das Unternehmen in einer Aussendung.

Das eingereichte technische Projekt der Bahnstrecke zwischen Köstendorf und Salzburg stehe außer Zweifel, so die ÖBB. Nicht davon betroffen sei auch der eingereichte Deponiestandort im Westen des Bauvorhabens. Lediglich die Deponierung des Tunnelausbruchmaterials aus dem Ostbereich (Köstendorf) müsse neu geplant und beurteilt werden. Die ÖBB gehen aus heutiger Sicht von einer Verzögerung des UVP-Verfahrens von mindestens einem halben Jahr aus.



Quelle: SN