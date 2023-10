In der ehemaligen Steirischen Weinstube gibt es zukünftig Pizza im Neapel-Stil

Seit zweieinhalb Jahren gibt es die Pizzen von Andreas Wladimirow und Marc Serriere als Pop-up. Jetzt bekommt die Pizza im Neapel-Stil eine fixe Adresse in der Stadt Salzburg.

Die steirische Weinstube an der Ecke Haunspergstraße/St.-Julien-Straße in der Stadt Salzburg steht seit gut acht Jahren leer.

Der zertifizierte neapolitanische Pizzaofen steht schon da. Und auch das Feuer darin lodert schon. Ansonsten herrscht aber noch Baustelle in der früheren Steirischen Weinstuben an der Ecke Haunspergstraße/St.-Julien-Straße im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt. Bis alles so weit ist und das Lokal ...