Stemeseder baut aus: Das Fenster geht nach Osten

Das Alu-Unternehmen Stemeseder hat einen zweiten Produktionsstandort eröffnet. Im Burgenland. Mitarbeiter werden aber auch in Koppl gesucht.

Eben erst hat Edgar Stemeseder einen Personalberater beauftragt: Er sucht Produktionsmitarbeiter und Techniker. "In Salzburg können locker zehn Leute sofort anfangen", sagt der Eigentümer und Geschäftsführer der Stemeseder GmbH. Das Unternehmen mit Zentrale in Hof und Produktion in Koppl ist auf die Herstellung von beschichteten Aluminiumprofilen für Fenster und Türen spezialisiert. 80 neue Mitarbeiter hat Stemeseder heuer schon gefunden. Nicht in Salzburg, sondern am neuen Standort im Burgenland. Nach mehrmaliger Erweiterung war in Koppl Schluss. "Eine Expansion am Standort war ...