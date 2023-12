Sternadvent Salzburg: Pop-up-Store für Baumstriezel wieder eröffnet

Man braucht nur dem Duft zu folgen. Dann landet man am "Sternadvent" vor der Hütte von Kata und János Szenteszki und ihren Baumstriezeln.

Kata Szenteszki stellt das Backwerk in der Hütte frisch her.

Klassisch mit Zimt und Zucker oder wahlweise mit Kakao, Nuss, Kokos oder Vanille: Die Baum-striezel von Kata und János Szenteszki sind unkompliziert in der Herstellung, geradlinig im Geschmack. Für den Germteig verwenden sie weder Butter noch Eier oder Milch, nur Wasser und Öl, erklärt Kata. "Unsere Baumstriezel sind vegan. Wir machen das nicht, weil es in Mode ist, sondern weil wir so den Teig vor Ort herstellen können."

Heuer bereits am Rupertikirtag und Kaiviertelfest vertreten

Mit ihrem Mann János gründete sie 2020 das Unternehmen "Like a Chimney" (Deutsch: "Wie ein Rauchfang"). Dann kam die Pandemie, weshalb sie erst vergangenen Winter durchstarten konnten. Heuer waren sie bereits am Rupertikirtag und am Kaiviertelfest vertreten. Während Kata berichtet, nimmt sie Bestellungen entgegen. Vor allem Touristen sind an diesem regnerischen Nachmittag unterwegs. "Delicious" (köstlich, Anm.), meint eine ältere Dame. Eine andere macht Fotos vom Backwerk, das sich langsam im Ofen dreht. "Die Leute schauen gerne bei der Herstellung zu. Bei uns sieht man, was man später isst", sagt Kata.

Frühmorgens, bevor der Markt aufsperrt, bereitet ihr Mann János in der Hütte den Germteig zu. In Frischhaltefolie gewickelt, wartet der Teig auf die Verarbeitung. Kata rollt ein Stück zu einer Schlange aus und wickelt es um einen Stab. Dann walkt sie diesen in Zucker. Schließlich geht es ab in den Ofen, wo der Baumstriezel seine knusprige, karamellisierte Hülle entwickelt. Wenig später ist er fertig gebacken und wird noch heiß in der gewünschten Mischung gewendet. "Ganz frisch schmeckt er einfach am besten", weiß Kata.

Stand am Sternadvent, Pop-up-Store im Kaiviertel

Ursprünglich stammt der Baumstriezel aus Siebenbürgen. In ihrer ungarischen Heimat gebe es ihn - Kürtőskalács genannt - das ganze Jahr über, erläutert Kata. Vor 15 Jahren zog das Ehepaar Szenteszki nach Österreich, vor fünf Jahren übersiedelte es mit den beiden Töchtern von Filzmoos in die Stadt Salzburg nach Nonntal. Das Geschäft mit den Baumstriezeln sehen die beiden als Ausgleich zu ihren Brotjobs: Er ist Personalverrechner in einer Kanzlei, sie verfasst Werbetexte auf Ungarisch. "Wir arbeiten beide gerne mit Kopf und Händen. Und ich mag den Kontakt mit den Kunden", lächelt Kata.

In ihrer Familie gebe es eine lange Tradition von Standlern. "Das liegt mir in den Genen." Gerne würde sie ihr Unternehmen weiter ausbauen. Derzeit scheitere es an den hohen Mieten, ein Produkt wie ihres müsse in eine Fußgängerzone. Ihr im Oktober eröffneter Pop-up-Store in der Kaigasse biete nun Gelegenheit zu testen, wie viel Baumstriezel die Salzburger vertragen. Am Sternadvent ist Kata täglich bis 6. Jänner anzutreffen.