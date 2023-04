Stiegl erweitert Gästehaus in Wildshut um acht Zimmer

Am Biergut in Wildshut wurde auf den erfolgreichen Abschluss der ersten Bauetappe angestoßen: Stiegl-Eigentümer Alessandra und Heinrich Dieter Kiener mit Architektin Christian Sachs-Kapsreiter.

Beim Stiegl-Gut in Wildshut wird aktuell der Dachboden des Gästehauses ausgebaut. Zu den elf bestehenden Zimmern sollen bis Sommer acht weitere sowie eine Sauna und ein Fitnessraum dazukommen. Genützt werde das Gästehaus von Seminarteilnehmern sowie von Individualtouristen, die Wert auf achtsamen Genuss und Entschleunigung legten, heißt es seitens des Unternehmens. So gebe es in den Zimmern weder Fernsehgeräte noch WLAN. Architektin Christine Sachs-Kapsreiter setzte beim Umbau auf die historischen Schleppgaupen. Zudem wurden alte Eisentüren, die in die ehemalige Darre führten, in den Zimmern eingesetzt.