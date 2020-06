Im Inland macht der Handel Einbußen in der Gastronomie nicht wett. Beim Export richtet sich Stiegl neu aus.

"Während es in der Lockdown-Phase im österreichischen Einzelhandel ein generelles Absatzplus von 15 Prozent gab, waren es beim Bier plus 30 Prozent", erklärt Stiegl-Geschäftsführer Thomas Gerbl. "Stiegl hat sich sogar noch ein bisschen stärker entwickelt", sagt er. Das Minus in ...