Störungsdienst, Krisenfeuerwehr und Fachhandel

Als Elektrohändler kann der Familienbetrieb Augeneder nicht überleben, aber als Elektro- Techniker. Geführt wird er in dritter Generation.

Auf zwei Bereiche ist Elektrotechnik Augeneder in der Linzer Bundesstraße ausgerichtet: Elektroinstallation als Hauptstandbein und Verkauf andererseits. "Der Verkauf lief immer schon eher nebenbei, dennoch liegt er uns sehr am Herzen. Wir wollen den Handel auch unbedingt beibehalten, obwohl wir damit kaum etwas verdienen. Aber so haben unsere Kunden auch immer gleich eine Ansprechperson parat, es ist eindeutig der Service-Gedanke, der im Vordergrund steht", erklärt Daniel Augeneder.