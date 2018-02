Stoffe sind ihre Leidenschaft

Kleidung für das Zuhause mit einer individuellen Note, das ist es, worauf Gabriela Fischer Wert legt. In ihrer "Stoffgalerie" gibt es Material für Fenster, Sofa oder Kissen sowie allerhand Dekoratives.

Wer hätte gedacht, dass Uralt-Holzskier samt Stöcken mit Riesentellern fabelhafte Leuchten abgeben können? Im Stoffatelier von Gabriela Fischer wirken sie überzeugend, vor allem in einer gemütlichen Ecke in Kombination mit einem Ohrensessel samt flauschig belegtem Fußhocker. Dekorative Elemente wie diese, Accessoires und vor allem jede Menge Stoffe und Heimtextilien in verschiedensten Dekors hat sie in ihrem Geschäft auf Lager.

"Kunden bekommen bei mir alles, was sie sich wünschen, und wenn es karierte Maiglöckerl sind" erzählt Gabriela Fischer mit einem Schmunzeln. "Aber ich rate ihnen nicht auf Anhieb dazu, wenn ich das Gefühl habe, es passt nicht zu ihnen. Ich kann ganz gut einschätzen, was für jemanden gut geeignet ist bei der Einrichterei. Wichtig ist, dass sich diese Person damit wohlfühlt", betont die gebürtige Linzerin.

Vor allem Leute, die sich gerne individuell einrichten, besondere Qualität schätzen und auch dafür Verständnis haben, dass das keine Billigprodukte sein können, sind bei ihr richtig. "Ich selbst achte darauf, bei traditionellen Unternehmen einzukaufen, wo ich sicher sein kann, dass die Produktion nicht nach China ausgelagert wurde", betont sie.

Vor etwa drei Jahren ist Fischer nach Salzburg gezogen, zuvor hat sie in der Nähe von München 16 Jahre lang ein ähnliches Geschäft betrieben. "Als die Kinder in den Kindergarten kamen, habe ich begonnen, meine Leidenschaft für Stoffe beruflich umzumünzen", sagt sie. In Sachen Einrichtungsberatung sieht sie sich als Quereinsteigerin, allerdings mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Zuvor war sie im Handel und im Hotelvertrieb tätig. "Der Schritt nach Salzburg war nicht ganz einfach. Aber München ist mir zu unpersönlich und zu groß geworden. Salzburg hingegen bietet unglaublich viel Schönes und in einer einmaligen Dichte. Das bedeutet natürlich eine besondere Lebensqualität."

Den Standort Neutorstraße empfindet Fischer als Glücksfall, vor allem im Hinblick auf das vielfältige Angebot für Heim und Einrichtung. In das Geschäft ist sie ebenfalls vor etwa drei Jahren eingezogen. "Aber mit einem anderen Namen und einem anderen Konzept."

Erst im Vorjahr hat sie mit einer Freundin das Programm "Stoffgalerie" entwickelt und auf die neuen Beine gestellt, womit sie sehr zufrieden ist. "Stoffgalerie scheint zu wirken, denn mit diesem Namen fällt es sogar viel besser auf", freut sie sich.