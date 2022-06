Streit um Lohn bei Gaißau-Liften: Muss das Gericht entscheiden?

Die Arbeiterkammer vertritt ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gaißau Hintersee Bergbahen GmbH.

Der Almsommer hat noch gar nicht richtig begonnen und schon fragen sich viele Betroffene in der Osterhornregion, ob es nächsten Winter einen Skibetrieb in Gaißau-Hintersee geben wird. Die bisherigen Betreiber haben das Ende verkündet. Bemühungen um eine neue Lösung gestalten sich schwierig. Mit möglichen Investoren ist Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in Kontakt.

Indessen könnte eine weitere Auseinandersetzung um die Bergbahnen Gaißau-Hintersee vor Gericht landen. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschweren sich darüber, dass sie nicht ihre vollen Löhne ausbezahlt ...