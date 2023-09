Streit um neues Werk in Adnet: Gericht ist jetzt am Zug

Die Bewilligung der Gewerbebehörde für den Ausbau der Firma Schlotterer landete nach dem Einspruch der Gegner beim Landesverwaltungsgericht.

Die Pläne der Sonnenschutzfirma Schlotterer für ihr drittes Werk in Adnet sind umstritten.

Der Rechtsstreit um das große Ausbauprojekt der Firma Schlotterer in Adnet geht in die nächste Runde. Mit Spannung wird eine Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts über die gewerberechtliche Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft erwartet. Projektgegner hatten den Bescheid angefochten. Die Verhandlung fand am Dienstag ...