In Großarl gibt es nächste Woche eine Sondersitzung der Gemeindevertretung.

Skifahrer, die nach feuchtfröhlichen Hüttenrunden bei Dunkelheit sturzbetrunken ins Tal abfahren. Dieses Problem bleibt in Großarl ein so heißes Thema, dass es nächste Woche eine eigene Gemeindevertretungssitzung dazu geben wird: "Information und Diskussion zur Pistensperrverordnung gemäß Landessicherheitsgesetz" steht am Aschermittwoch, ...