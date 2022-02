Strom made in Salzburg: Warum der Strompreis trotzdem steigt

Knapp die Hälfte des Stroms wird in Salzburg selbst produziert. Die Preise steigen jetzt dennoch signifikant. Aber warum eigentlich?

Die Einkaufspreise am europäischen Energiemarkt sind gezeichnet von politischen Unruhen und Auswirkungen der Pandemie. Experten rechnen mit langfristig hohen Preisen am Energiemarkt. Je nach Kurs zahlten die regionalen Energieversorger in den letzten Jahren zirka 50 Euro für eine Megawattstunde - bestellt man heute für 2023, sind es rund 150 Euro.

Viele geben die Preissteigerungen nun an ihre Kunden weiter. 57 Prozent mehr müssen Bestandskunden der Salzburg AG ab 1. April für die Kilowattstunde bezahlen (8,66 Cent auf 13,6 ...