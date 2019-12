Strom und Internet: Salzburg AG setzt auf einen neuen Partner

Der Markt für Strom und Internet ist umkämpft. Das neue Zauberwort heißt Kooperation. So wollen A1 und der Verbund jetzt gemeinsam in Salzburg zulegen. Die Salzburg AG hat reagiert - und holt Magenta (ehemals T-Mobile) an Bord.

SN/robert ratzer Die Salzburg AG ist mit ihrem Internet gut unterwegs: Jetzt wurde die Marke von 100.000 Kunden übersprungen. Gleichzeitig attestieren Fachmagazine dem Internet des Unternehmens sehr gute Qualität.