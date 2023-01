Stromkosten: Salzburg AG erhöht Teilzahlungsbeiträge für 80.000 Kunden

Das Unternehmen schreibt Kundinnen und Kunden an, bei denen monatliche Mehrkosten von mehr als zehn Euro zu erwarten sind. Obwohl die Handelspreise an den Börsen deutlich gesunken sind, bleibt der Strompreis für die Kundinnen und Kunden 2023 unverändert. Für Fernwärme und Gas gilt diese Zusage nicht. Dort wurde zuletzt mit einer weiteren Erhöhung ab April gerechnet.

Das Kundenservice der Salzburg AG ist in diesen Tagen wieder mit einer steigenden Zahl von Anrufen konfrontiert. Denn das Unternehmen ist gerade dabei, in Summe 80.000 Kundinnen und Kunden über eine Erhöhung ihrer Teilzahlungsbeiträge zu informieren. Konkret werden jene angeschrieben, bei denen die Mehrkosten mehr als zehn Euro betragen. Die Strompreisbremse des Bundes, die einen Preis von zehn Cent je Kilowattstunde (bis zu 2900 kWh) garantiert, wurde dafür bereits berücksichtigt, sagt Geschäftsführer Martin Zauner. Er begründet die Erhöhung so: "Wir ...