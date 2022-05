Strompreis frisst den Ertrag der Seilbahnen: Wie hoch steigen dann erst die Ticketpreise?

Die Gletscherbahnen Kaprun investieren in ihr Kraftwerk, um unabhängiger zu werden. Um wie viel im Herbst die Liftpreise steigen, weiß niemand.

So sicher wie das Amen im Gebet kam bisher jeden Herbst der Aufschrei, wenn die Preise für Liftkarten wieder um einen Euro, also 1,5 bis 2 Prozent, stiegen. Das werde heuer angesichts von Preissteigerungen im zwei- bis dreistelligen Prozentbereich bei Lebensmitteln, am Bau und für Energie wohl nicht mehr so sein, sagt Norbert Karlsböck, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun. Wie stark heuer die Ticketpreise angehoben werden, ist allerdings noch völlig offen. Normalerweise sind sie um diese Zeit bereits fixiert. Karlsböck: "Aber ...