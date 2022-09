Strompreisbremse: Wo die Energiefresser im Haushalt lauern

Die Strompreisbremse soll zu reduziertem Verbrauch animieren. Experten zeigen auf, wo in den eigenen vier Wänden das größte Sparpotenzial liegt.

Die Bundesregierung will am Mittwoch die Strompreisbremse auf den Weg bringen. Für 80 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs (2900 kWh) soll die Kilowattstunde zehn Cent kosten, darüber hinaus soll der aktuelle Marktpreis fällig werden, der derzeit mitunter um ein Vielfaches höher liegt - als Anreiz, den Verbrauch zu drosseln. Die SN haben bei fünf Expertinnen und Experten nachgefragt, wo es in jedem Haushalt Einsparungspotenzial gibt.

Für Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder ist es "höchste Zeit" für die Einführung. "Es ist unverständlich, ...