Strompreise: Auf Energieversorger warten teils hohe Gewinne

Der Energieexperte der E-Control, Johannes Mayer, weiß, warum die Strompreise steigen und auf Energieversorger ertragreiche Jahre warten.

Am Dienstag tagt der Aufsichtsrat der Salzburg AG und dürfte endgültig grünes Licht für den Bau der Wasserkraftwerke in Stegenwald und Neukirchen geben. An den Energiepreisen wird das vorerst aber nichts ändern. Bei den 240.000 Kundinnen und Kunden der Salzburg AG sorgt die angekündigte Preiserhöhung um 138 Prozent weiter für Unverständnis. Diese wird bei der Salzburg AG und den Landespolitikern lautstark abgeladen - überforderte Kundenberater und Shitstorms stehen auf der Tagesordnung. Johannes Mayer, Experte der Regulierungsbehörde E-Control, kennt den Energiemarkt ...