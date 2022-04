Stromtanken soll dank Salzburger Brüderpaar einfacher werden

Zwei Tennengauer Brüder starteten mit dem Verkauf von Elektroautos. Jetzt nehmen sie sich die Ladesäulen vor.

Auf einer Anzeigetafel an der Tankstelle steht groß der Preis, man nimmt den Zapfhahn und füllt, soviel man möchte, in den Tank. Bezahlt wird per Karte.

Was für Fahrer von Diesel- und Benzinautos normal ist, ist für E-Mobilisten noch völlig anders. Das Tanken von Stromern ist eine Wissenschaft für sich und alles andere als transparent. Hier braucht man Kundenkarten, dort ein Abonnement und eine App. Einmal wird eine Grundgebühr fällig. Abgerechnet wird nach Zeit, Kilowattstunden oder beidem. Manchmal ...