Südwiener Hütte öffnet auch im Winter wieder

Während die Verhandlungen über die Pachtverlängerung auf der Südwiener Hütte in Untertauern noch laufen, wird das beliebte Skitouren-Ziel im kommenden Winter jedenfalls Gäste bewirten.

Die Skitour auf den Spirzinger mit Einkehr in der Südwiener Hütte ist sehr beliebt.

Die Verhandlungen um den Fortbestand der Südwiener Hütte am Fuße des Spirzingers laufen nach wie vor. Im kommenden Winter wird das beliebte Skitourenziel in Untertauern aber jedenfalls noch geöffnet sein. Für 8. Dezember haben die Hüttenwirte in sozialen Netzwerken den Saisonstart angekündigt. Im Frühling hatten die Salzburger Nachrichten von einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft berichtet, wonach der Hüttenbetrieb Ende Oktober eingestellt werden müsse, wenn bis dahin kein Plan für den Bau einer biologischen Kläranlage oder eines Kanalanschlusses vorliegt.

Beliebtes Skitouren-Ziel öffnet im Winter

Der Österreichische Alpenverein und Grundbesitzer vor Ort verhandeln allerdings noch über die Möglichkeiten zur Verlängerung des Pachtvertrages. "Wir sind weiterhin in Gesprächen mit allen Beteiligten und geben unser Bestes, dass die Hütte auch weiterhin bestehen kann", versichert Georg Unterberger, Leiter der Abteilung Hütten und Wege im Österreichischen Alpenverein. Mehr wolle man zu der Sache aktuell nicht sagen, um ein positives Ergebnis nicht zu gefährden. Nur so viel: "Skibergsteiger können im kommenden Winter weiterhin einkehren."