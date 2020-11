Süße Lungauer Grüße locken in New York

Georg Hochleitner verkauft seine Schokoladen von Dubai bis New York. Die Leidenschaft für die "Götterspeise" hat er in ein Buch verpackt.

Im Schokoladegeschäft ist Georg Hochleitner seit Ewigkeiten, wie er selbst sagt. Der Tamsweger ist ein kreativer Kopf und einer, der über den Tellerrand hinausblickt. Immer wieder machte er in der Vergangenheit Schlagzeilen, zum Beispiel mit seiner Schokolade aus Kamelmilch, die er in Dubai verkauft. Am Joint Venture Al Nassma (übersetzt "erfrischende Brise") hält Dubais Herrscherfamilie um Scheich Mohamed Al Maktoum die Mehrheit, die restlichen Aktien sowie die Markenrechte besitzt Hochleitner. Die Produktion besorgt die Firma Manner in Wien.

