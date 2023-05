"Sumsi@Work": Raiffeisenverband Salzburg startet mit betrieblicher Kinderbetreuung

Der Start erfolgt im Herbst in Salzburg-Itzling. Vorerst ist die Betreuung auf zehn bis zwölf Kinder ausgelegt - im Alter von 0,5 bis 10 Jahren. Die Kosten für die Eltern liegen bei 89 Euro pro Kind und Monat.

Der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) bietet künftig eine betriebliche Kinderbetreuung an. Der Start von "Sumsi@Work" soll im Herbst erfolgen. Als Betreiber tritt das Tageselternzentrum Salzburg (TEZ) auf. Vorerst ist die Betreuung auf zehn bis zwölf Kinder ausgelegt. Den Bedarf hat eine interne Umfrage ergeben. Die Betreuung findet im Erdgeschoß der Raiffeisen IT in der Wasserfeldstraße in Salzburg-Itzling statt. In die Adaptierung der Räume werden 80.000 Euro investiert.



"Stressbelastung der Beschäftigten mit Kindern wird gesenkt"

RVS-Geschäftsleiterin Anna Doblhofer-Bachleitner: ...