Sunbeam erfindet sich neu: Die Mattseer Werft setzt einen neuen Kurs

Nach Differenzen in der Familie hat sich der Mattseer Yachtbauer Schöchl aufgespalten. Mit der Werft in Mattsee, dem Markennamen Sunbeam und neuen Ideen will Andreas Schöchl neu durchstarten.

BILD: SN/ROBERT RATZER Andreas Schöchl will mit Sunbeam-Yachten neu durchstarten. BILD: SN/SUNBEAM Mit dem neuen Design – entworfen von Gerald Kiska – polarisiert die Sunbeam 32.1 aus Mattsee.