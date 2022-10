Tamsweg: Lisa Lintschinger ist bereit für die Berufs-WM

Von 20. bis 23. Oktober geht es für Lisa Lintschinger um den Berufsweltmeistertitel.

Ende Jänner krönte sich Schneiderin Lisa Lintschinger zur Staatsmeisterin. Seither strahlte ihr bezauberndes Lächeln aus vielen Zeitungen und Fachzeitschriften. "Meine Oma hat alles fleißig gesammelt", freut sich die 23-Jährige. Mit dem Titel qualifizierte sich die Tamswegerin automatisch für die "WorldSkills", also die Berufsweltmeisterschaften. Seither übt sie ununterbrochen für die entscheidenden Bewerbe in Helsinki/Finnland.

Angelehnt an die Prüfung, erhielten die Kandidaten im Vorfeld ein Testprojekt. Der Bewerb ist in vier Module aufgeteilt. In Modul 1 geht es ums Drapieren: ...