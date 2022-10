Tamsweg: Regionalität als großer Trumpf

Goldader wurde mit seiner regionalen Küche für das "SalzburgerLand Herkunfts-Zertifikat" zertifiziert.

Gerichte dürfen dann mit dem Herkunftssiegel ausgelobt werden, wenn ihre Hauptzutat nachweislich aus Salzburg kommt: "Ziel ist es, die heimische Landwirtschaft und Verarbeitungsbetriebe zu unterstützen, damit mehr regionale Produkte in der Gastronomie sowie auch in Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen etc. verwendet werden. Mit kurzen Transportwegen und durch die Verwendung heimischer Produkte wird ein wesentlicher Beitrag zum Klima-, Natur und Tierschutz geleistet", sagt LR Sepp Schwaiger, Obmann des Vereins Salzburger Agrar Marketing.

Das Gütesiegel AMA Genussregion garantiert den Gästen regionale ...