Tamsweg: Über die Lehre zum Erfolg

Matthias Brugger entschied sich in der 6. Klasse des BG Tamsweg für eine Lehre. Im Herbst 2024 hat er auch die Matura in der Tasche. In Salzburg krönte er sich jetzt zum Staatsmeister.

300 Teilnehmer aus ganz Österreich wollten bei den AustrianSkills, den Berufsstaatsmeisterschaften, die begehrten Titel holen. Verkäufer Matthias Brugger ist das Meisterstück geglückt. An den zwei Wettbewerbstagen standen eine Präsentation mit selbst mitgebrachten Waren, Überraschungsprodukte in eine Schaufensterdekoration miteinbauen sowie ein herkömmliches Verkaufsgespräch - zehn Minuten auf Deutsch sowie fünf Minuten auf Englisch - mit einem Störkunden auf dem Programm. Eine noch größere Herausforderung brachte Tag zwei mit sich: "Ich habe Gartengeräte wie in einer TV-Werbesendung auf Englisch promoten müssen." Vorbereitungszeit waren eineinhalb Stunden. "Eine große Hilfe in der Vorbereitung waren für mich Youtube-Anwender-Videos, auch von der Herstellerfirma."

Den Abschluss bildete eine Reklamationsbehandlung, erneut auf Englisch. "Entscheidend sind Spontanität, Flexibilität, Improvisationskunst, ein gutes Gespür für Menschen sowie Überzeugungskraft. Jedes Verkaufsgespräch ist individuell. Man kann sich auf unseren Verkaufswettbewerb nicht vorbereiten."

Aber: "Wir arbeiten generell lösungsorientiert. Einen großen Anteil an meinem Erfolg hat unsere Lehrlingsausbildnerin Melanie Sampl. Sie hat mich vor Ort gecoacht und rundum versorgt. Sie wird mich auch bei den internationalen Bewerben begleiten."

2024 nimmt Brugger an den WorldSkills in Frankreich teil, 2025 an den EuroSkills in Dänemark. Seinen Schulabbruch bereut er nicht: "Ich habe den Absprung nach der vierten Klasse verpasst. Jetzt kann ich es als Glück betrachten. Entscheidend für meinen Berufsweg war, dass ich damals von der Firma Frühstückl die Chance für eine Lehre bekommen habe. In der Landesberufsschule in Tamsweg haben mich Silvia Gautsch und Elisabeth Trafler intensiv auf die Junior-Sales-Wettbewerbe vorbereitet, die die Vorstufe zu den AustrianSkills sind." Die Matura ist ihm wichtig: "Es lässt sich neben dem Job arrangieren. Im September 2024 bin ich damit fertig."

Stefan Krist, Eigentümer von Intersport Frühstückl: "Mit seinen 19 Jahren bringt Matthias schon unglaublich viel Routine im Verkauf mit. Wir sind alle sehr stolz auf diesen Erfolg und gratulieren ihm herzlich!"