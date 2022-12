Tamsweg: Wo Genuss zelebriert wird

Restaurant Goldader erkochte sich eine Haube beim Restaurantführer Gault&Millau.

Im Juni 2019 eröffnete Unternehmer Rupert Pagitsch sein Restaurant Goldader im Gewerbegebiet. Nach herausfordernden Coronajahren wird dort von Dienstag bis Samstag außergewöhnlicher Genuss zelebriert. Von der Betriebs- und Kindergartenkantine verwandelt sich die Goldader dann am Abend in ein völlig anderes Konzept. Dafür verantwortlich ist Küchenchef Edgar Erlacher. Seit Oktober 2020 sorgt er in der Goldader für Gaumenfreuden: "Uns geht es um ein Geschmackserlebnis, einfach ums Gustieren und es sich gut gehen lassen."

Bei seinen Eltern kochte der 39-Jährige ...