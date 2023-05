Tamsweg: Zutaten für eine gelungene Finanz-Vorsorge

Was sieben Zutaten und ein entspannter Teig zum Backerfolg gleichermaßen beitragen können wie zur sinnvollen finanziellen Vorsorge von Frauen, das wurde bei der ersten Ladies-Night von Raiffeisen Lungau in Christinas Backwelt in Tamsweg geklärt. Auch die LN waren dabei.

BILD: SN/SW/ANDREA KOCHER Bei der ersten Ladies-Night: Georg Fötschl, Susanne Doppler, Claudia Vouk, Christina Bauer und Georg Eberharth (v. l.) ausgestattet mit sieben Zutaten.

Backtipps von Christina Bauer und Motivation zur eigenständigen Finanzvorsorge von Claudia Vouk: Wie Geschäftsleiter Georg Eberharth betonte, wolle man sich mit der ersten Ladies-Night einsetzen und Frauen ermutigen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. An die Zukunft denken, aktiv werden, sich beraten lassen und entsprechende Möglichkeiten finden, das wurde dem durchwegs jungen Publikum mit dieser Eventpremiere ans Herz gelegt. Finanzielle Sicherheit sorgt für Entspannung. Es war der Anknüpfungspunkt von Finanzvorsorge und Backen. Denn auch Backprofi Christina Bauer - beim diesjährigen Wirtschaftspreis der WK Salzburg in der Kategorie "Unternehmen des Jahres" nominiert - erläuterte in gewohnt erfrischendem Vortrag, weshalb ein "unentspannter Teig" kaum Erfolg verspricht und somit nicht für Zufriedenheit sorgt. Sieben Zutaten, wie finanzielle Vorsorge gelingen kann, nahm Claudia Vouk als Symbole für sieben Botschaften. Sie wies auf die bestmögliche Gestaltung der Erwerbstätigkeit hin. Vollzeit bleibe die idealste, Teilzeit die zweitbeste Variante. Geringfügigkeit hingegen sei zu vermeiden. Einmal im Jahr das Pensionskonto und die erworbenen Pensionsansprüche einzusehen, war die dringliche Empfehlung: Denn Lücken können geschlossen werden, die Bankberater helfen dabei. Vorsorge bedeute auch, Geld auf die Seite zu legen. Und, sich den Partner "ins Boot zu holen". Vouk: "Pensionssplitting ist eine Möglichkeit, die noch von wenigen in Anspruch genommen wird. Springt also über euren Schatten und denkt an euch selbst."